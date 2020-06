Bundesliga, 34. Spieltag: Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 3:0

Anthony Ujah brachte Union Berlin gegen Düsseldorf in Führung © Imago

Kein Aufbäumen, kein Klassenerhalt: Fortuna Düsseldorf hat beim Griff nach dem letzten Strohhalm gründlich gepatzt und ist zum sechsten Mal in der Klubgeschichte aus der Bundesliga abgestiegen.

Das Team von Trainer Uwe Rösler wurde durch ein bitteres, aber absolut verdientes 0:3 (0:1) am letzten Spieltag bei Union Berlin in der Tabelle noch von Werder Bremen abgefangen. Fortuna folgt nach zwei Jahren im Fußball-Oberhaus dem SC Paderborn als zweiter Klub direkt in die 2. Liga (Die Tabelle der Bundesliga).