Premier League: FC Liverpool kritisiert Fans nach Party

Tausende Anhänger hatten die erste Meisterschaft seit 30 Jahren am Donnerstagabend am Stadion an der Anfield Road gefeiert, ohne dabei auf einen Mindestabstand zu achten oder Masken zu tragen - trotz der Corona-Pandemie. Die Daily Mail berichtete gar von Zehntausenden Menschen, die nach dem Triumph auf die Straße gingen.