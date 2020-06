34. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 2:1 - Hofmann und Embolo treffeen

Borussia Mönchengladbach feierte die Teilnahme an der Champions League © Getty Images

Die Stars von Borussia Mönchengladbach tanzten im Kreis, trugen T-Shirts mit der Aufschrift: "Unzähmbar durch Europa. Champions League 2020/21." Christoph Kramer hatte zu diesem Zeitpunkt schon die erste Flasche Bier in der Hand.

"Wer 65 Punkte holt, hat die Champions League verdient. Wenn wir uns einen genehmigen dürfen, dann sicher heute. Das ist eine geile Sache", meinte Rio-Weltmeister Kramer bei Sky, "wir freuen uns alle riesig, bald wieder die Hymne zu hören. Hoffentlich auch so bald wie möglich wieder mit Fans."

Überragende erste Halbzeit der Fohlen

Torschütze Jonas Hofmann kündigte eine große Sause an: "Heute Abend werden wir einen drauf trinken, vielleicht auch mehr. Heute Abend können wir Gas geben." Zum dritten Mal nach 2015 und 2016 stehen die Fohlen in der Gruppenphase der Champions League. Damit kann die Borussia in schwierigen Corona-Zeiten schon jetzt mit rund 20 Millionen Euro Mehreinnahmen planen.