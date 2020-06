La Liga: Espanyol Barcelona - Real Madrid live im TV, Stream, Ticker

In La Liga tobt der letzte spannende Titelkampf in Europas Topligen.

In England und Deutschland ist die Entscheidung bereits gefallen, in Frankreich wurde Paris Saint-Germain am Grünen Tisch zum Champion erklärt. In der Serie A ist für Lazio Rom zwar theoretisch noch alles möglich, Spitzenreiter Juventus Turin hat allerdings bereits einen recht komfortablen Vorsprung.

Ganz anders in Spanien, wo Real vor dem 32. Spieltag punktgleich mit Erzrivale FC Barcelona an der Spitze lag. Die Königlichen liegen im direkten Vergleich vorne und dürfen deshalb den Platz an der Sonne für sich beanspruchen. Damit das auch so bleibt, muss in den verbleibenden sieben Spielen konstant gepunktet werden.