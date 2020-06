FA Cup: Manchester City gegen Newcastle live im TV, Stream, Ticker

Manchester City will nach der Schmach in der Premier League im Pokal seinen Titel verteidigen. Doch auch andere Topklubs sind heiß auf die Trophäe.

In der Premier League hatte Manchester City dem FC Liverpool dieses Jahr nichts entgegenzusetzen.

Im Viertelfinale trifft ManCity auf Newcastle United (19.30 Uhr im LIVETICKER). Guardiola misst der Partie höchste Priorität bei und will mit aller Macht in die nächste Runde einziehen. Der Erfolgscoach gratulierte Liverpool nach dem Gewinn der Meisterschaft zwar fair, zeigte sich aber auch schwer enttäuscht. "Vielleicht haben wir nicht die gleiche Leidenschaft gezeigt", erklärte der Spanier. Gegen Newcastle (Tabellendreizehnter der Premier League) soll daher wieder eine Vollgas-Leistung her.