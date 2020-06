Mario Götze, Claudio Pizarro und Co: Diese Spieler verlassen ihre Klubs

Mario Götze (28), Borussia Dortmund

Sein Name wird bis in alle Ewigkeit eng mit dem WM-Triumph 2014 verbunden sein. Doch danach kam der begnadete Techniker nie mehr so richtig auf die Beine. Nicht bei den Bayern, aber auch nicht beim BVB, zu dem er 2016 zurückkehrte. Dort hatte er nochmal angreifen wollen.

Claudio Pizarro (41), Werder Bremen

Thomas Kraft (31), Hertha BSC

Kraft ist elf Jahre jünger als Pizarro - und wird aller Voraussicht nach dennoch schon jetzt seine Karriere beenden. In einem Alter, in dem andere Torhüter erst in ihr bestes Alter kommen, hat Kraft offensichtlich die Lust am Profi-Dasein verloren.