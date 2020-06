FC Liverpool ist Meister - fast 50 Prozent aller Tipper setzten darauf

Der FC Liverpool ist in Feierlaune - und viele Zocker auch © Getty Images

"49,5 Prozent aller Gelder, die auf einen Gewinner der Premier League gesetzt wurden, gingen auf Liverpool", sagte Alex Apati, ein Sprecher von Ladbrokes, der Bild . Ladbrokes ist einer der größten Wettanbieter in England. Dabei handele es sich um einen Rekord.

Tatsächlich gleicht Liverpools Saison, zumindest in der heimischen Liga, einem kleinen Wunder. In der Vorsaison lieferten sich Mohamed Salah und Co. noch einen epischen Zweikampf mit City, der denkbar knapp verloren ging.