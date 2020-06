Bundesliga: Wirbel um Schiedsrichter - Bremer Osmers pfeift Spiel von Fortuna Düsseldorf

Denn an der Spitze ist längst alles entschieden, heute geht es in erster Linie um den Relegationsplatz. Und diesen machen mit Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen bekanntlich nur noch zwei Teams im Fernduell unter sich aus.

Denn mit Harm Osmers leitet ein gebürtiger Bremer die Partie zwischen Union und Düsseldorf. Entsprechend groß ist der Wirbel in den sozialen Medien ( Service: Die Tabelle der Bundesliga ).

Kritik gibt es unter anderem am für die Schiedsrichter-Ansetzung verantwortlichen Deutschen Fußball-Bund (DFB): "Oh oh, da legt sich der DFB ja schon vor dem Abstiegsfinale zwei Eigentore mit den #Schiedsrichtern bei #SVWKOE und #FCUF95. Sehr eigenartig diese Ansetzungen."