Volleyball: Thilo Späth-Westerholt erklärt Plan beim VfB Friedrichshafen

...die "Rückkehr" Hachings:

"Das wurde hier sehr positiv aufgenommen, nachdem drei Mannschaften zurückgezogen haben, wurde die Liga etwas reduziert. Jetzt mit VCO Berlin und durch die Neuaufnahme des Hachinger Projekts sind wir wieder elf Teams, von daher nur ein Team weniger. Ich kann mich an viele Duelle mit Haching erinnern, deswegen freuen wir uns, dass Haching wieder an den Start geht." (n ach dem Ende des Projekts der AlpenVolleys kehrt der viermalige deutsche Pokalsieger TSV Unterhaching in die Eliteklasse zurück, Anm. d. Red.)

...Friedrichshafens Saison:

... Planungen in der Krise:

...den Standort Friedrichshafen:

...die kommenden Aufgaben:

...den Liga-Abbruch und warum es kein Turnier wie in der BBL gab:

"Natürlich haben wir auch gegrübelt. Muss das denn sein? An dem Wochenende wurden dann auch Spiele in der Fußball-Bundesliga abgesagt. Es war aus meiner Sicht völlig richtig, damals so zu entscheiden, die Saison zu beenden. Denn am Ende ist Sport nur eine tolle Nebensache, es ging um wichtigere Dinge. Der Verantwortung haben sich die Liga und die Vereine gestellt. Das war auch richtig so. Was mögliche Formate betrifft: Da sind die Fußballer und Basketballer in einer ganz anderen Rolle und haben eine entsprechende Lobby."