Serie A: Juventus Turin schlägt US Lecce, Cristiano Ronaldo trifft

Juventus Turin macht in der Serie A den nächsten Schritt Richtung Titel. Gegen US Lecce kommt der Rekordmeister spät ins Rollen.

Ohne den 2014er-Weltmeister Sami Khedira, der an einer Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel laboriert, setzte sich der Tabellenführer am 28. Spieltag 4:0 (0:0) gegen die abstiegsgefährdete US Lecce durch und baute den Vorsprung auf Verfolger Lazio Rom auf sieben Punkte aus. Lazio spielt am Samstag gegen den AC Florenz (DATENCENTER: Die Tabelle).