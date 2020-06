Paris Saint-Germain mit Chance auf das Triple: Pokalfinals finden statt

Der französische Serienmeister Paris Saint-Germain hat nun doch die Chance auf das Triple in dieser Saison.

Wie der nationale Verband FFF am Freitag mitteilte, finden die beiden ausstehenden Pokalfinals trotz Corona-Pandemie im Juli statt. "Das französische Pokalfinale findet am 24. Juli und das Ligapokalfinale am 31. Juli statt", sagte FFF-Präsident Noel Le Graet.