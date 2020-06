Achraf Hakimi: Deshalb verpflichtet der BVB den Rechtsverteidiger nicht

Achraf Hakimi schoss Borussia Dortmund ausgerechnet gegen Inter Mailand in die K.o.-Phase der Champions League © Getty Images

Gelegentliche Unsicherheiten in der Rückwärtsbewegung kompensierte der Marokkaner durch seinen unbändigen Offensivdrang. Zwölf Treffer und 17 Torvorbereitungen stehen seitdem auf seinem Tableau, dank seiner Geschwindigkeit verkörpert der 21-Jährige den Prototypen des modernen Außenverteidigers.

Für die BVB-Fans heißt es nun aber Abschied zu nehmen, das wurde am Freitag bekannt. Zwar steht die offizielle Verkündung noch aus, doch SPORT1 kann die Meldungen bestätigen, die in italienischen Medien kursieren: Hakimi wird zu Inter Mailand wechseln - dem Vernehmen nach für 40 Millionen Euro.

"Wissen, was wir bei Hakimi machen können - und was nicht"

Was auf den ersten Blick wie ein echtes Schnäppchen aussieht, dürfte der erste Hinweis auf die viel diskutierte Transfermarkt-Begradigung in der Coronazeit sein.

Dass der Rechtsverteidiger, den der BVB für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen hatte, weiterhin in Dortmund bleibt, genoss spätestens nach der Verpflichtung von Thomas Meunier nicht mehr höchste Priorität.

"Wir wissen, was wir im Fall Hakimi machen können und was wir nicht machen können", sagte Sportdirektor Michael Zorc bei SPORT1. "Wir sind in engem Kontakt mit Real Madrid. Für ein paar Tage ist er ja noch unser Spieler."