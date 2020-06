Tennis: Finalturniere im Davis Cup und Fed Cup verschieben sich

Der ursprünglich für den 23. bis 29. November 2020 in Madrid geplante Davis Cup wird nun vom 22. bis 28. November in Spaniens Hauptstadt mit den 18 qualifizierten Herren-Mannschaften ausgetragen. Der Fed Cup in Budapest, der am ursprünglichen Termin (14. bis 19. August 2020) ausgefallen war, steht vom 13. bis 18. April 2021 mit den zwölf Frauen-Teams an, die sich in den Ausscheidungsspielen durchgesetzt hatten.