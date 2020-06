Schalke 04: Juristin spricht über Sitzung des Ehrenrats nach Tönnies-Eklat

Der Aufsichtsratsboss von Schalke 04, der derzeit wegen der Zustände in seiner Fleischfabrik am Pranger steht , hatte schon im vergangenen Sommer reichlich Gegenwind bekommen.

Damals, im August 2019, war er bei einer Veranstaltung zum Tag des Handwerks in Paderborn mit rassistischen Äußerungen aufgefallen. Statt die Abgaben für den Klimaschutz zu erhöhen, sollte man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, sagte Tönnies damals: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Tönnies musste Amt ruhen lassen

Juristin: Tönnies wurde von Anwalt verteidigt

Was sie an der Sitzung am meisten überrascht habe, war die Erkenntnis, "dass ein Mit­glied des Ehren­rats von Anfang an die Rolle des Ver­tei­di­gers von Herrn Tön­nies über­nommen hat. Dieses Mit­glied hat ihn auch schon in anderen Ver­fahren anwalt­lich ver­tei­digt". Dies konterkariere die Arbeit des Ehrenrats, so Torpozysek weiter.