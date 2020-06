Der Nächste bitte - FaZe bastelt am Valorant Roster

JasonR macht den Anfang - FaZe Clan steigt in Valorant ein © FaZe Clan

Die Liste der eSports-Organisationen mit einem Engagement in Valorant wird immer länger. Nun gesellt sich mit dem FaZe Clan ein Shooter-Riese zu der illustren Runde.

FaZe wildert in der OWL

Neben einigen anderen steigt jetzt auch der FaZe Clan im Rennen um die besten Valorant-Spieler ein. Die erste Verpflichtung ist Jason "jasonR" Ruchelski. Der Kanadier spielte zuletzt 2017 für OpTic Gaming als Rifler in CS:GO. Seine Erfolge in Counter-Strike halten sich allerdings in Grenzen. Diese Eigenschaft teilt er mit vielen CS-Profis, die zu Valorant wechseln.