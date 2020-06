Presse feiert Jürgen Klopp und FC Liverpool nach Meisterschaft

Die internationale Presse schreibt in den höchsten Tönen vom neuen englischen Meister FC Liverpool - und Teammanager Jürgen Klopp.

Der Meistercoach und die Reds seien "wie für einander bestimmt", schreibt die britische Daily Mail , die Gazzetta dello Sport (Italien) sieht in ihm den "fünften Beatle". Und das spanische Blatt Marca schreibt, Klopp sei aufgestiegen "in den Olymp der Reds-Idole".

SPORT1 zeigt die Pressestimmen in der Übersicht:

ENGLAND

Times : "Das Warten hat ein Ende. Das bedeutet alles für Liverpool. Freudentränen in der Stadt, die die schönsten und dunkelsten Seiten des Fußballs kennt."

Sun: "On Kop oft the World. Klopp hat Liverpool nach 11.016 Tagen auf unnachahmliche Weise wieder zum Titel geführt und wird in die Anfield-Folklore eingehen."