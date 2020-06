FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick vor Spiel in Wolfsburg

Transfergerüchte rund um den FC Bayern beschäftigen Fans und Bosse vor dem Saisonausklang in Wolfsburg. Trainer Hansi Flick nimmt in der PK Stellung - LIVETICKER.

Wann kommt Leroy Sané? Bleibt Thiago oder verlässt er den Verein? Was ist dran an den Gerüchten um Achraf Hakimi?

In der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg ( Bundesliga: VfL Wolfsburg - FC Bayern am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) beantwortet Trainer Hansi Flick die Fragen der Journalisten.

+++ Änderungen durch Corona +++

"Keine Ahnung, ob sich was ändert. Wünschenwert wäre es, weil aufgrund der Krise einige Vereine finanziell zu kämpfen hatten. Es wäre gut, wenn alles auf eine gewisse Normalität herunterkommt. Solche Prozesse finden immer statt, da haben wir wenig Einfluss. Es kommt auf Angebot und Nachfrage an. Manche Vereine haben andere Ziele und machen mehr. Aber es wäre schön, wenn man die Dinge eher einen Schritt zurückfährt."

+++ Restliche Ziele in der Saison +++

"Wir sind in keinster Weise heruntergefahren. Nach dem Spiel bei Union haben wir direkt mit Cybertraining angefangen, die Mannschaft hat von Anfang an mitgezogen. Das war ein wichtiger Mosaikstein, dass wir die Spiele so bestreiten konnten. Wir haben noch eine Woche bis zum Pokalfinale, danach hat die Mannschaft verdient, 10 bis 12 Tage abzuschalten. Die Spieler werden schon etwas machen in der Zeit. Dann haben wir drei Wochen Zeit, um die Mannschaft auf das Folgende vorzubereiten. Nach dem Abschalten ist der Fokus Champions League."