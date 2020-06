PUBG: Vici Gaming zieht sich zurück

Nach mehr als zwei Jahren, in denen Vici Gaming durchgängig ein Team in PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) beschäftigte, hat die Organisation nun beschlossen, sowohl das Roster als auch die gesamte PUBG-Abteilung aufzulösen. Offenbar möchte man sich innerhalb Vici Gamings wieder verstärkt anderen Bereichen zuwenden, anstatt vorhandene Ressourcen in PUBG fließen zu lassen.