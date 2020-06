David Beckham steigt als Mitbesitzer in eSports ein

David Beckham steigt als Mitbesitzer von Guild Esports in den eSports ein © Guild Esports / Getty Images

Ein neuer Tag, eine neue eSports-Organisation. Allerdings ist Guild Esports nicht nur ein frischer Name, dahinter steht eine große Persönlichkeit des Fußballs.

Galaktisch, prominent, Guild Esports

Jetzt steigt mit David Beckham der sogenannte "erste Popstar des Fußballs" in den eSports ein. Als Mitbesitzer von Guild Esports hält er die Zügel also in der eigenen Hand und dient nicht nur als Gesicht der Marke.