Champions League: Steigende Corona-Zahlen in Lissabon bedrohen Finalturnier

Erst in der vergangenen Woche hat die UEFA verkündet, die Champions-League-Saison als Turnier in Lissabon fortsetzen zu wollen.

Corona-Zahlen in Portugal steigen

Denn die Infektionszahlen insbesondere in der Hauptstadt sind in letzter Zeit wieder so stark angestiegen, dass die Regierung für weite Teile des Großraums Lissabon einen erneuten Lockdown angekündigt hat.

Kommt Frankfurt zum Zug?

Wo die Bayern ihr Achtelfinal-Rückspiel am 7. oder 8. August gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) austragen werden, ist noch offen. Der deutsche Rekordmeister hofft auf eine Austragung in München.

Auch in Nordrhein-Westfalen, wo die UEFA den Sieger der Europa League ermitteln will, steigen aufgrund des Ausbruchs in der Tönnies-Fleischfabrik die Corona-Zahlen. Die Spiele sollen in Köln, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Duisburg ausgetragen werden.