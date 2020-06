Champions League: Toni Kroos verlangte Notarzt nach Finale dahoam

Als fünfter Schütze tritt Schweinsteeiger an - und er schießt den Ball an den Pfosten © Getty Images

Vier Minuten sind in der Verlängerung gespielt, da bekommen die Bayern einen Foulelfmeter zugesprochen. Didier Drogba legt Franck Ribéry im Strafraum, Bayern hat die große Chance zur erneuten Führung. Arjen Robben tritt an... © Getty Images

Mario Gomez versucht in der ersten Hälfte Chelseas Torhüter Petr Cech mit einem Fallrückzieher zu überwinden - erfolglos. Bereits vor dem Seitenwechsel drücken die Münchner die Blues in deren Hälfte und erspielen sich einige Chancen. Ein Tor will aber noch nicht fallen © Getty Images

Kroos wollte Notarzt rufen

Pendeln zwischen Toilette und Couch

Toni Kroos hat den Abend nicht in so guter Erinnerung: "Das hing mir nach, da ging es mir auch den nächsten Tag überhaupt nicht gut. Das war so der Punkt, an dem ich gesagt habe: Das bringt doch nix. (...) Nach diesem Abend konnte ich selbst Tequila nicht mehr sehen und deswegen habe ich es komplett aufgegeben. Das hat mir nicht geschadet, ich vermisse es nicht."