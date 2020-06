Premier League: Jürgen Klopp führt FC Liverpool zum Titel - ein Kommentar

Es ist gut, dass die Premier League auf dem Rasen entschieden und nicht während der Coronakrise abgebrochen wurde. So bleibt Jürgen Klopp die Nörgelei erspart, dass ein riesengroßer Vorsprung an der Tabellenspitze keinesfalls eine Garantie für den Titelgewinn bedeutet. Man kennt diese Dramen vom FC Liverpool: Zu oft hat der Klub seine Vorteile in letzter Minute verspielt. Klopp befreite Liverpool von diesem Trauma.

Klopp passt zu Liverpool

Die Fans auf der berühmten Tribüne "The Kop" wollten ihn schon immer auf der Trainerbank sehen, weil sie spürten, dass er zu ihnen passt, und irgendwann auch die Vereinsführung. "We believe in Klopp" (wir glauben an Klopp) stand auf Schildern geschrieben, die man in der Gewöhnungsphase am Anfang trotzig Richtung Himmel hielt. Jürgen Klopp hat geliefert: Bei rekordverdächtigen Punkteständen war der Meistertitel eine Frage der Zeit.