Basketball-Bundesliga: ALBA Berlin - Riesen Ludwigsburg live im TV, Ticker, Stream

ALBA Berlin ist dem Titel in der BBL so nah wie schon sehr lange nicht mehr. Mit den MHP Riesen Ludwigsburg wartet im Finale aber ein unangenehmer Gegner.

80 Minuten durch die Hölle bis in den Himmel: Wenn alles nach Plan läuft, hat Marco Baldi es am Sonntag geschafft. Die letzte Schlacht wäre siegreich geschlagen und ALBA Berlin nach der Ewigkeit von zwölf Jahren wieder deutscher Basketball-Meister.

Selten standen die Chancen auf den Titel in den Vorjahren günstiger als vor der Finalrunde des Turniers in der easycredit BBL, denn diesmal ist ALBA der Favorit, und Baldi versucht es gar nicht erst zu relativieren.

In Europa fast einzigartig

Und dabei ist es nicht so, dass es für den achtmaligen Meister aus heiterem Himmel käme. Seit drei Jahren arbeitet Baldi zusammen mit Trainer Aito Garcia Reneses an der Entwicklung des Großprojektes ALBA Berlin. Und damit ist in erster Linie nicht der sportliche Erfolg, sondern die Förderung der Jugend gemeint. Trotzdem steht nun schon die siebte von acht möglichen Finalteilnahmen in der Aito-Ära zu Buche, erst im Februar gewann das Team den Pokal.