Thomas Kraft von Hertha BSC will Karriere wohl beenden

Fest steht, dass der Torhüter in der Hauptstadt keinen neuen Vertrag mehr erhalten wird. Neben dem 31-Jährigen werden am letzten Spieltag noch fünf weitere Profis verabschiedet (Berlin trifft auf Borussia Mönchengladbach).

Der Abgang von Mittelfeldspieler Per Skjelbred zu Rosenborg Trondheim steht schon länger fest. Der in Ungnade gefallene Salomon Kalou und Alexander Esswein erhalten wie Kraft keine neuen Verträge. Bei Marius Wolf (Borussia Dortmund) und Marko Grujic (FC Liverpool) enden die Leihvereinbarungen mit ihren Stammklubs.

Neuer kam, Kraft ging

Kurz vor seinem 32. Geburtstag soll also Schluss sein. 127 Mal lief Kraft in der Bundesliga auf. Dazu kommen 28 Partien in der zweiten und 57 Spiele in der dritten Liga. Bei den Bayern kämpfte er einst mit Jörg Butt um die Nummer eins, ehe Manuel Neuer 2011 nach München wechselte.