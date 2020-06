Frauen-WM 2023 steigt in Australien und Neuseeland

Die WM 2023 steigt in Australien und Neuseeland © Getty Images

Die nächste Frauenfußball-WM wird an zwei Länder vergeben. Kolumbien geht leer aus, Japan machte kurz vor der Vergabe einen Rückzieher.

Die Frauenfußball-WM 2023 findet in Australien und Neuseeland statt.

Die gemeinsame Bewerbung der Länder überzeugte am Donnerstag mehr Mitglieder im Rat des Weltverbands FIFA als die Bewerbung aus Kolumbien. Zum ersten Mal wird damit eine Frauen-WM-Endrunde auf der Südhalbkugel ausgetragen, das entsprechende Votum gab die FIFA nach einer Ratssitzung bekannt. An der WM in drei Jahren werden zum ersten Mal 32 Teams teilnehmen.