Novak Djokovic: Auch Zverev und Thiem nun unter Beschuss - Manager kontert

Nach der eiligen Abreise von der skandalumwitterten Adria-Tour war von Deutschlands Nummer eins nichts mehr zu vernehmen, auch sein sonst so strapazierter Instagram-Kanal ruht. Zverev befindet sich in häuslicher Isolation - und muss verfolgen, dass auch die Kritik an seinem Verhalten wächst.

Ex-Profi Nicolas Kiefer richtete am Donnerstag ziemlich deutliche Worte an Zverev und dessen Kumpel Thiem. "Man muss sich schon an den Kopf fassen und sich fragen, was sich ein Zverev, ein Thiem und noch viele andere Spieler bei solch einem Auftritt gedacht haben", sagte Kiefer dem Nachrichtenportal t-online.