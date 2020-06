Vor Viertelfinale der Champions League: PSG trainiert wieder - mit Neymar

Am Donnerstag stand das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel auf dem Klubgelände in Saint-Germain-en-Laye in Kleingruppen erstmals wieder für eine Übungseinheit auf dem Rasen. Superstar Neymar war rechtzeitig vor dem Trainingsstart in der vergangenen Woche von seinem Aufenthalt in der brasilianischen Heimat zurückgekehrt und stand mit seinen Kollegen auf dem Feld.