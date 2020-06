Gaming im Alter: In Japan eröffnet eSports-Center für Senioren

Kompetitiver eSports ist eine von jungen Menschen dominierte Szene. Es bleibt aber ein Sport für alle Altersklassen. In Japan eröffnet nun ein eSports-Center exklusiv für Senioren.

Japan gilt allgemein hin als das Mutterland der Videospiele und ist zeitgleich die Geburtsstätte bekannter Serien wie Super Mario, Pokémon oder The Legend of Zelda. Auch der eSports findet hier statt, bleibt aber mit dem vorherrschenden Fighting-Game-Genre und Games wie Street Fighter, Tekken & Co. recht nischig im Vergleich zu westlichen Regionen.