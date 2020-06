FIFA20: Die Team of the Week's sind zurück!

Die FIFA20 Team of the Week's sind wieder zurück! © EA Sports

Nach gut dreimonatiger Abstinenz sind die FIFA FUT Teams of the Week wieder zurück in EAs Fußball-Simulation. Die Bundesliga ist beim Comeback gleich viermal vertreten.

Der Ausbruches des Coronavirus und die damit verbundene Unterbrechung sämtlicher Fußballigen, stellte EA Sports vor gewisse Herausforderungen hinsichtlich des wöchentlich im Ultimate Team Modus (FUT) von FIFA20 erscheinenden Team of the Week (TOTW).

Ein Ersatz-Programm musste gefunden werden, um den beliebten FUT-Modus wie gewohnt abwechslungsreich und attraktiv für die Spieler zu gestalten. Zuerst waren dies die TOTW-Moments, welche neue Karten, die auf alten TOTW-Karten früherer FIFA-Editionen basierten, in die aktuelle Version implementiert wurden. Dieser Spaß hielt aber nur wenige Wochen an, bis EA sich dazu entschied die Moments mit den Team of the Season So Far abzulösen.