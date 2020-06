FC Bayern: Thiago vor Abschied, aber Hansi Flick kämpft um ihn

So einfach gibt er seinen Edeltechniker nicht her!

Thiago hat die Verantwortlichen des FC Bayern davon in Kenntnis gesetzt, dass er nach sieben Jahren seinen Abschied aus München plant und auf eine Vertragsverlängerung bis 2023 verzichten will .

Flick schwärmt von Thiago - und will ihn halten

Soll heißen: Thiago in fittem Zustand ist unter Flick gesetzt. Vor allem, wenn er sich derart präsentiert, wie in der Rückrunde.

Trotz Kimmich und Goretzka: Thiago nicht ersetzbar

Als dem nicht so war, sich Thiago im November vergangenen Jahres im Formtief befand und im Zentrum nicht mehr für Stabilität sorgen konnte, setzte ihn Flick in der Liga dreimal in Folge auf die Bank. Spieler und Trainer führten Gespräche darüber, was Flick von ihm erwartet, woraufhin Thiago wieder aufblühte.