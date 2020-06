Wrestling: Trainer-Idol Mike Quackenbush schließt CHIKARA

"Lightning" Mike Quackenbush, einer der profiliertesten Trainer der Showkampf-Welt und mehrfach auch Gastcoach bei WWE, hat am Mittwoch das Ende seiner Liga CHIKARA verkündet. Auslöser waren mehrere vorwurfsvolle Erfahrungsberichte früherer Schützlinge. Quackenbush tritt auch als Chef der Schule "Wrestle Factory" in Pennsylvania zurück, wo unter anderem auch der Schweizer WWE-Star Cesaro als Trainer angestellt war, bevor dieser 2011 beim Marktführer unterschrieb.

Hoher Besuch bei SPORT1: WWE-Star Alexa Bliss schaut in der Redaktion in Ismaning bei München vorbei © SPORT1/Marc Tirl

Bliss ist aktuell auf Promo-Tour in Deutschland, wo WWE im November auch wieder auf Tour sein wird. Wer ist die perfekt durchtrainierte Showkämpferin, die sich unbescheiden "The Goddess of WWE" nennt? SPORT1 stellt sie in Bildern vor © SPORT1/Marc Tirl

Alexa Bliss heißt eigentlich Alexis Kaufman, sie wurde 1991 in Columbus im US-Bundesstaat Ohio in eher ärmliche Verhältnisse hineingeboren © instagram.com/alexa_bliss_wwe_

Ihre Schulzeit bestand nicht nur aus Spaß, sie überwand in ihrer Jugend eine Essstörung, die zeitweise lebensbedrohlich war. "Beim zweiten Mal verlor ich 18 Kilo in sechs Wochen, von 54 auf 36 Kilo", erzählte sie 2017 im SPORT1-Interview: "Ich war im Krankenhaus und in Lebensgefahr, einen weiteren Rückfall hätte ich wohl nicht überlebt" © instagram.com/alexa_bliss_wwe_

Anzeige

Fitnesstraining half ihr, ihre Probleme zu überwinden und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Sie nahm an Bodybuilding-Wettbewerben teil und landete 2013 schließlich bei WWE © WWE

2016 stieg Bliss zu SmackDown, in einen der beiden Hauptkader auf - und legte dort eine Blitzkarriere hin © WWE 2016 All Rights Reserved

Zweimal regierte Bliss als Damenchampion der blauen Show - wobei sie sich nicht immer auf ganz faire Art oben hielt. Hier etwa half ihr die unter einer Maske zurückkehrende Mickie James © WWE 2017 All Rights Reserved

Bei der Montagsshow RAW schlug Bliss ebenfalls ein, hielt dreimal den Damentitel dort © WWE 2017 All Rights Reserved

Anzeige

Die "Goddess" überzeugt nicht nur im Ring, sondern vor allem auch durch ihr charismatisches Auftreten. Mal zart ... © Getty Images

... mal hart © Getty Images

Bliss spielt meistens die mit allen Wassern gewaschene Schurkin, die Siege gern mit schmutzigen Tricks einfährt - etwa hier, als sie mit einem gelenkigen Trick eine schwere Schulterverletzung vortäuschte - um dann zuzuschlagen © WWE Network

Bemerkenswert: Bliss ist nur 1,55 Meter groß - worauf ihr zweiter Spitzname "Five Feet of Fury" anspielt. Ihre Karriere im Ring bremste das nicht. "Die WWE-Verantwortlichen haben mich völlig unbefangen betrachtet, sie haben mir die Chance gegeben und ich habe sie genutzt", sagte sie SPORT1. © WWE

Anzeige

Auch mit dem weiblichen Kampfsport-Superstar hatte es Bliss schon zu tun: Bei Money in the Bank 2018 schnappte sie Ex-UFC-Queen Ronda Rousey den Titel vor der Nase weg - was sich rächen sollte © WWE 2018 All Rights Reserved

Beim SummerSlam 2018 und bei Hell in a Cell trat sie dann gegen Rousey an - und geriet unter die Räder © WWE

Beim Rückmatch bei Hell in a Cell 2018 gibt es etwas mehr Gegenwehr von Bliss, aber am Ende auch wieder einen Sieg Rouseys © WWE

Nach dem Rückmatch wird Bliss' Ringkarriere durch eine Serie von Kopfverletzungen zurückgeworfen. Während sie pausiert, setzt WWE sie als Interviewerin und Autoritätsperson ein © WWE

Anzeige

Anders als Wrestlerinnen früherer Generationen steht die Ring-Action bei Bliss klar im Mittelpunkt, nur manchmal setzt WWE auch gezielt ihre weiblichen Reize ein © WWE

Bei Instagram ist Bliss auch rege aktiv, hat über vier Millionen Follower. Dieses Bild bekam besonders viele Likes - wir wissen nicht, warum © instagram.com/alexa_bliss_wwe_

Was für ihre Instagram-Fans keine Neuigkeit ist: Bliss ein großer Disney-Fan und regelmäßig zu Besuch in den entsprechenden Themenparks. Auch in ihren Charakter hat sie Züge diverser Disney-Schurkinnen eingebaut © instagram.com/alexa_bliss_wwe_

Ein weiteres Faible hat sie für diesen feinen Kerl: ihr Hausschwein Larry Steve © instagram.com/alexa_bliss_wwe_

Anzeige

Auf Roten Teppichen ist Bliss mittlerweile auch regelmäßig zu sehen: Hier bei den American Music Awards 2018 ... © Getty Images

... hier bei den Billboard Music Awards 2019 © Getty Images

Durch die WWE-Megashow WrestleMania 35 führt Bliss als Moderatorin - dann folgt ihr Ring-Comeback © WWE 2018 All Rights Reserved

Aktuell bildet Bliss bei WWE ein ungleiches Duo mit der pyschopathisch angehauchten Schottin Nikki Cross, die beiden regieren als Tag-Team-Champions der Damen-Division © WWE

Anzeige

Im SPORT1-Gespräch verrät Bliss unter anderem: "Ich schaue mir viel von anderen Menschen ab. Wenn mir jemand auf die Nerven geht, kann ich mir gerne was abschauen - denn das ist bei WWE ja auch mein Job" © SPORT1/Marc Tirl