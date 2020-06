Israel: Andreas Herzog kündigt Zusammenarbeit mit Nationalteam

Seit 2018 ist Andreas Herzog Coach der Israelis © Israels Nationalcoach Andreas Herzog muss wegen der Corona-Befürchtungen in Quarantäne

"Ich bin nicht mehr bereit, den Vertrag zu verlängern, weil durch Corona einfach viel zerstört worden ist", erklärte der 51-Jährige seine Entscheidung in einem Interview mit Sky Sport Austria . Der Vertrag des ehemaligen Werder-Spielers wurde zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie eingefroren.

Israel trifft in den Playoffs zur Europameisterschaft auf Schottland, vom ursprünglichen Termin im März wurden sie jedoch auf den Herbst verlegt.

"Ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt in Israel, aber man weiß ja auch jetzt noch nicht, wie es weitergeht in den nächsten Wochen in Israel, wann die Spiele stattfinden. Ich habe mit Willi (Ruttensteiner, Technischer Direktor, Anm. d. Red.) die Übereinkunft getroffen, dass ich meinen Vertrag sicherlich nicht verlängern werde."