Waldhof in 3. Liga um Aufstieg betrogen? Trares wettert gegen Schiri und DFB

Waldhof-Trainer Bernhard Trares musste bei Mannheims Niederlage in Ingolstadt auf die Tribüne © Imago

"Das Spiel entschieden hat letztendlich der Schiedsrichter - und das ist auch das, was mir jetzt erst mal noch in Erinnerung bleibt, und was ich erst mal verdauen muss", sagte Mannheims Kevin Conrad bei Magenta Sport. Trainer Bernhard Trares ging sogar noch weiter. "Ich muss sagen, die Leistung, heute von den Unparteiischen, war parteiisch", wetterte der 54-Jährige - und mutmaßte sogar, "ob es etwas mit dem DFB zu tun hat".