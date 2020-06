Boxen: Evander Holyfield über möglichen Fight mit Mike Tyson und Tyson Fury

Box-Weltmeister Deontay Wilder hat kurz vor seinem WBC-Titelkampf erneut für Aufsehen gesorgt. Die Szene reagiert empört und fürchtet um weiteren Imageschaden. Vom legendären Ohr-Biss des Mike Tyson gegen Evander Holyfield bis zu Manuel Charr - SPORT1 blickt zurück auf die größten Box-Aufreger der vergangenen Jahre © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago

Vor dem Fight gegen Dominic Breazeale sorgt der US-Amerikaner Wilder mit verstörenden Aussagen für Aufsehen. "Breazeales Leben steht in diesem Kampf auf dem Spiel, ich meine das wirklich so", sagte der Wilder mit Blick auf den Fight am Samstag in New York: "Ich versuche immer noch, eine Leiche in meinen Kampfrekord zu kriegen" © Getty Images

Eben jenen Wunsch hatte der Schwergewichtler auch in der Vergangenheit schon geäußert und sich Ärger mit dem World Boxing Council eingehandelt © Getty Images

Düstere Zeiten durchlebt auch Felix Sturm. 2016 wurde der deutsche Boxer mit bosnischen Wurzeln des Dopings überführt. Eine Sperre gegen ihn wurde jedoch nicht ausgesprochen. Gekämpft hat Sturm seitdem jedoch nicht mehr © Getty Images

Anzeige

Seit Anfang 2019 hat Sturm mit noch massiveren Problemen zu kämpfen. Der 1979 in Leverkusen geborene Sportler wurde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung verhaftet © Getty Images

Es wirkte wie der vorzeitige Karriere-K.o. für Manuel Charr. Wegen einer positiven Doping-Probe im Herbst 2018 war die Titelverteidigung des WBA-Champions gegen Fres Oquendo geplatzt. "Ich bin von der Nachricht total geschockt und weine nur noch", sagte der 34-Jährige damals dem "Express" © Getty Images

Bei einer Trainingskontrolle wurden in der A-Probe zwei verbotene Substanzen nachgewiesen, dabei soll es sich um Epitrenbolon (ein verbotenes Tiermast-Mittel) und Drostanolon (früher als Brustkrebs-Medikament verwendet) handeln © Getty Images

Charr kündigte an, die B-Probe öffnen zu lassen. Sein Management sprach in einer ersten Stellungnahme aber nur von der "Möglichkeit", dies zu tun. So oder so stand Charr, dessen Karriere von mehreren Skandalen bestimmt wurde, aber vor dem K.o. Doch es kommt alles anders © Getty Images

Anzeige

Anderthalb Jahre wartete Charr auf seine Titelverteidigung, nachdem der Kampf mit Pflichtherausforderer Oquendo platzte. Nun wird der 34-jährige seinen Titel voraussichtlich gegen den US-Amerikaner Trevor Bryan verteidigen, das gab der Weltverband WBA bekannt © imago Images

Wegen eines Verfahrensfehlers musste die sechsmonatige Dopingsperre von Manuel Charr, der jetzt wieder unter seinem libanesischen Namen Mahmoud Charr antritt, wieder aufgehoben werden © imago

Am 28. Juni 1997 stieg in Las Vegas der legendärste Boxkampf aller Zeiten. Der Fight der beiden Schwergewichte Mike Tyson und Evander Holyfield endete zugleich mit dem größten Box-Skandal aller Zeiten © Getty Images

In der dritten Runde knabberte "Iron Mike" Tyson dem damaligen Schwergewichts-Titelträger Evander Holyfield das Ohr an © Getty Images

Anzeige

Tyson wurde disqualifiziert, wollte sich auf Holyfield stürzen, wütete gegen Polizisten - alles vergebens. "The Real Deal" behielt seinen Titel - allerdings zu einem hohen Preis. Holyfield vermisst seither ein 1,5 Zentimeter langes und einen halben Zentimeter breites Stück seines rechten Ohres. Dieses ging auf der Fahrt ins Krankenhaus verloren © Getty Images

Zwölf Jahre nach dem Skandal von Las Vegas fand vor laufenden Fernsehkameras die Versöhnung der beiden früheren Weltmeister statt. In der "The Oprah Winfrey Show" sagte Tyson: "Ich will der Welt sagen, dass er ein wundervoller Junge ist. Es ist eine Freude, mit ihm bekannt zu sein" © Getty Images

Holyfield ,als einziger Schwergewichtsboxer viermal Weltmeister, hat Tysons' Ausraster auch etwas zu verdanken. "Durch ihn bin ich in nur neun Minuten um 35 Millionen Dollar reicher gewesen", sagte der 54-Jährige zum "Jubiläum" © Getty Images

Sofort legendär - eine Pressekonferenz von Wladimir Klitschko. Einige Monate vor dem Kampf im Oktober 2015 stürmte Fury verkleidet als Batman in den Raum - und liefert sich einen Showkampf mit dem Joker © dpa Picture Alliance

Anzeige

Gerne zog der "Gypsys King" auch mal obenrum blank © Getty Images

Auf der Pressekonferenz vor dem geplanten Rückkampf gegen Vorgänger Wladimir Klitschko sorgte er dann für den nächsten Eklat © Getty Images

Fury holte seinen Bauch raus und tönte: "Ich bin fett wie ein Schwein. Trotzdem wird das reichen, um dich zu schlagen" © Getty Images

Der Einmarsch mit den Cheerleadern war ebenfalls grandios © Getty Images

Anzeige

Ende September sagte Fury jedoch erneut das Re-Match gegen Klitschko ab. Wenige Tage später gestand er, täglich Alkohol getrunken und jede Menge Kokain geschnupft zu haben. "Ich bin ein manisch Depressiver. Ich hoffe nur, dass jemand mich tötet, bevor ich mich selbst töte", sagte Fury dem Magazin "Rolling Stone" © Getty Images

Vor Charr hat schon ein anderer Boxer für einen Aufreger gesorgt: Felix Sturm wurde nach seinem Sieg gegen Fjodor Tschudinow positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet. Seinen WM-Gürtel gab er danach zurück - mit der Begründung, er könnte wegen einer Ellenbogen-Operation 2016 nicht mehr kämpfen © Getty Images

Fury ist bei weitem nicht der einzige Boxer mit einer großen Klappe. Shannon Briggs drängte mit 42 Jahren 2014 mit Nachdruck - und ungewöhnlichen Methoden - auf einen Kampf gegen den damaligen Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko © Getty Images

In der Vorbereitung auf Klitschkos WM-Kampf gegen Kubrat Pulev ershien Briggs sogar plötzlich beim Training des Ukrainers. Der nahm das Ganze gelassen und bat Briggs sogar zum Sparring in den Ring © Instagram @cannon_briggs

Anzeige

Auch bei diversen Pressekonferenzen tauchte Briggs als ungeladener Gast auf und zog die Aufmerksamkeit auf sich © Getty Images

"Seht her: Ich bin den ganzen, weiten Weg aus Amerika hierhin gekommen", brüllte der letzte Schwergewichts-Weltmeister aus den USA beispielsweise im April 2014 mit freiem Oberkörper: "Du bist kein Champion! Ich bin der Champion der Leute" © Getty Images

Dabei hatte Briggs im Oktober 2013 gegen den älteren Klitschko-Bruder Vitali in Hamburg eine empfindliche Niederlage kassiert und kräftig Prügel bezogen. Nach dem Kampf war Briggs mit Verdacht auf Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort wurden eine Gehirnerschütterung sowie zwei Frakturen im Gesicht diagnostiziert © Getty Images

Manchmal fliegen sogar nach dem Kampf noch die Fäuste: Nach Vitali Klitschkos Sieg ging Verlierer Dereck Chisora (l.) 2012 bei der Pressekonferenz auf David Haye und dessen Manager Adam Booth (r.) los © Getty Images

Anzeige

David Haye, der ein Jahr zuvor seinen WM-Titel an Wladimir Klitschko abgeben musste, bekam als Fernsehexperte Zugang zur Pressekonferenz und will wissen: "Wann boxen die Klitschkos wieder gegen mich?" © Getty Images

Als Haye Chisora als "Loser" bezeichnete, weil der drei seiner letzten vier Kämpfe verloren hatte, eskalierte die Situation © Getty Images

Bei Chisora klickten nach seinem Ausraster erst mal die Handschellen. Der Brite wurde von der Münchner Polizei festgenommen und zum Verhör mit ins Präsidium genommen © Getty Images

Nicht das erste Mal, dass David Haye außerhalb des Rings auffällig wurde. Auf der Pressekonferenz vor seinem Kampf 2011 gegen Wladimir Klitschko erschien der Brite mit einem T-Shirt, worauf er Klitschko den Kopf "abschlägt". Farblich in rot illustriert © Getty Images

Anzeige

Klitschko war darüber natürlich alles andere als "amused". Er antwortete im Ring und verteidigte seinen Gürtel klar nach Punkten © Getty Images

Bereits 2009 versuchte Haye Klitschko mit einem T-Shirt zu provozieren. Damals präsentierte der Brite die beiden abgetrennten Köpfe der Klitschko-Brüder © Getty Images

Irgendwie scheinen die Klitschko-Brüder die Skandale magisch anzuziehen: Im März 2011 entwickelte sich der Kampf zwischen Odlanier Solis und Vitali Klitschko zu einer Farce. Nach nicht einmal einer Runde hing der kubanische Herausforderer in den Seilen © Getty Images

Der Ringrichter beendete den Kampf. Doch danach geht es erst richtig los. Solis-Promoter Ahmet Öner verließ wutentbrannt frühzeitig die Pressekonferenz © Getty Images

Anzeige

Er beschimpfte seinen Gegenüber Bernd Bönte mit Sprüchen wie: "Halt die Fresse!" und "Dieser Mann ist scheiße!". Doch Bönte blieb vorerst gelassen und konterte nur mit: "Mehr muss man dazu nicht sagen. Der hat meine Familie schon bedroht, der hat andere schon bedroht" © imago

Doch als Bönte Öner als "asozial" beschimpfte, flippte der Türke aus. Sein Team versuchte noch ihn zurückzuhalten und zum Gehen zu bewegen. Doch Öners Wutausbruch gipfelte in obszönen Worten: "Ich f... dich solange ich lebe!" © imago

Auch Lennox Lewis und Mike Tyson konnten 2002 mit der Schlägerei nicht bis zum Kampf abwarten - sie prügelten sich schon bei einer Pressekonferenz © Getty Images

Tyson zeigte wie gewohnt seine aggressive Seite © Getty Images

Anzeige