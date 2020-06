Thiago-Abschied vom FC Bayern? Wieso Kai Havertz eine Alternative sein könnte

Kann Havertz Thiago ersetzen?

Der 37-malige spanische Nationalspieler ist in den Tiefen des zentralen Mittelfelds beheimatet. Havertz ist im Vergleich zu Thiago zwar der deutlich offensivere Spieler, hat aber zu Genüge bewiesen, dass er sowohl die Sechs, die Acht als auch die Position des Zehners beherrscht. 35 Prozent seiner Einsatzminuten absolvierte Havertz in dieser Saison im offensiven Mittelfeld. Zuletzt agierte er sogar fünfmal als Mittelstürmer für den verletzten Kevin Volland.

Thiago defensiver ausgerichtet als Havertz

In der laufenden Saison kommt Thiago in 35 Pflichtspieleinsätzen auf drei Tore und zwei Assists. In der Bundesliga ist er noch ohne Torvorlage. Die einen werfen ihm mangelnde Effizienz vor, andere feiern seine Bedeutung als Passgeber, der Tore einleitet.

Nur Lewandowski 2020 an mehr Toren beteiligt

Dem gegenüber stehen Kimmich (45 Pflichtspiele/6 Tore/12 Assists), Goretzka (32 Pflichtspiele/8 Tore/10 Assists) und Havertz (41 Pflichtspiele/16 Tore/9 Assists). Dem 21-jährigen Leverkusener gelangen allein in der zweiten Saisonhälfte 15 seiner 18 Torbeteiligungen in der laufenden Spielzeit. Nur Robert Lewandowski war in der Rückrunde an mehr Toren beteiligt (16).