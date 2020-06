Premier League: FC Chelsea - Manchester City live im TV, Stream, Ticker

Ausgerechnet Pep Guardiola könnte die Meisterschaft des FC Liverpool in der Premier League endgültig besiegeln.

Denn der Trainer von Titelverteidiger Manchester City will im Topspiel gegen den FC Chelsea einige seiner besten Spieler schonen. Dies deutete er auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel an. Sollte der Vorjahres-Meister an der Stamford Bridge allerdings nicht gewinnen, wäre Liverpool Meister (Premier League: FC Chelsea - Manchester City um 21.15 Uhr im LIVETICKER).