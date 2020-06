Bundesliga: Fan-Initiative "Unser Fußball" macht Druck auf DFL und DFB

Auch Ultras des FC Bayern beteiligen sich an der Aktion © Getty Images

Etliche Fan- und Ultragruppierungen schließen sich zu einer gemeinsamen Initiative zusammen. Mit ihren Forderungen wenden sie sich an DFL und DFB.

Bei "Unser Fußball" handelt es sich um eine große Initiative, die bereits von fast 1.300 Fanclubs und Gruppen unterstützt wird. In einer ersten Erklärung wurden am Mittwoch die Ziele der Initiative ausgegeben - und Druck auf die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) aufgebaut.

"Unser Fußball" stellte vier Forderungen. An oberster Stelle steht für die Vereinigung, an der unter anderem die Ultra-Gruppen "The Unity" (Borussia Dortmund) und "Schickeria" (FC Bayern) teilnehmen, die Rückkehr zu einem fairen Wettbewerb.