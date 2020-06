Basketball: Auftaktgegner für Alba und Bayern in der EuroLeague stehen fest

Die EuroLeague startet am 1. Oktober in ihre neue Saison und beendet die Hauptrunde am 9. April 2021 nach 34 Spieltagen.

Das geht aus dem Kalender hervor, den die Basketball-Königsklasse am Mittwoch veröffentlichte. Aus der Bundesliga sind wie in der abgebrochenen vergangenen Spielzeit der deutsche Meister Bayern München und Vizemeister Alba Berlin dabei.

Mit Bayern München und ALBA Berlin spielen zwei deutsche Teams in der EuroLeague, der Königsklasse des europäischen Vereins-Basketballs. Diese wartet mit einem noch nie dagewesenen Star-Potenzial auf. © Getty Images

Weltmeister, viele ehemalige NBA-Spieler und langjährige Spitzenspieler in den europäischen Topligen werden mit ihren Teams um den Titel spielen. SPORT1 zeigt die Stars der EuroLeague © SPORT1-Montage: Florian Hajra/Getty Images/Imago/iStock

JAMES GIST (Roter Stern Belgrad): Der 32-Jährige ist ein EuroLeague-Dauerbrenner. Nach über sechs Jahren und 181 Spielen für Panathinaikos Athen geht der Power Forward mit "Crvena Zvezda" in seine zehnte EuroLeague-Saison © Getty Images

BOGDAN DUBLJEVIC (Valencia Basket): Der Montenegriner bleibt dem EuroCup-Sieger des Vorjahres treu. Der Big Man ist die Verlässlichkeit in Person, scort seit 2012 für Valencia im zweistelligen Bereich © Getty Images

GUSTAVO AYON (Zenit St. Petersburg): Der 34 Jahre alte Mexikaner hat in den letzten fünf Jahren seine EuroLeague-Qualitäten eindrucksvoll gezeigt. Mit Real Madrid gewinnt er sie zwei Mal. Der Neuzugang schließt hochprozentig ab und hat auch ein gutes Auge für seine Mitspieler © Getty Images

RUDY FERNANDEZ (Real Madrid): Wegen seiner teils theatralischen Spielweise ist Fernandez bei den gegnerischen Fans nicht geliebt - in Madrid lieben sie ihn. Der frischgebackene Weltmeister kann jederzeit heiß laufen und Spiele im Alleingang entschieden. Das beweist er in Madrid seit 2012 © Getty Images

SERGIO LLULl (Real Madrid). Was für Fernandez gilt, gilt auch für ihn: Weltmeister und absolute Integrationsfigur bei Real. Der EuroLeague-MVP der Saison 2016/17 verwandelt vergangene Saison über 95 Prozent seiner Freiwürfe und macht 10,5 Punkte © Getty Images

FACUNDO CAMPAZZO (Real Madrid): Bei der WM 2019 führt der Aufbauspieler Argentinien mit teils grandiosen Vorstellungen ins Finale. Im Star-Ensemble der Madrilenen hat er das Spiel jederzeit im Griff und greift auch gerne in die Trickkiste © Getty Images

JIMMER FREDETTE (Panathinaikos Athen): Trotz einer starken College-Karriere kann sich Fredette in der NBA nicht nachhaltig durchsetzen. Sein Scoring-Potential zeigt er in China. Im November 2018 erzielt er für die Shanghai Sharks in einem Spiel 75 Punkte. Jetzt will er sein Können in Europa zeigen © Getty Images

NICK CALATHES (Panathinaikos Athen): Der in den USA geborene Point Guard ist seit 2015 Dreh- und Angelpunkt im Team des griechischen Serienmeisters (zuletzt 2017 - 2019). Vergangene Saison ist er mit Abstand bester Assistgeber und auch bester "Balldieb" der EuroLeague © Getty Images

BRANDON PAUL (Olympiakos Piräus): Der ehemalige Star der University of Illinois macht 2017/18 65 Spiele für die San Antonio Spurs in der NBA. Der Guard ist auch aus der Distanz gefährlich, was er zuletzt in China unter Beweis stellt © Getty Images

VASILIOS SPANOULIS (Olympiakos Piräus): Der Grieche spielt bereits seit 2010 für Olympiakos Piräus. In der griechischen Liga ist er der beste Passgeber aller Zeiten. Auch in der EuroLeague hat er sich mit über 1.400 Assists an die Spitze gesetzt und kann seinen Rekord noch weiter ausbauen © Getty Images

OMRI CASSPI (Maccabi Tel Aviv): Mit dem Small Forward ist ein echter NBA-Champion in der EuroLeague aktiv. 2018 holte er sich mit den Golden State Warriors den Ring. Insgesamt absolvierte er 588 Spiele in der NBA © Getty Images

SCOTTIE WILBEKIN (Maccabi Tel Aviv): Wilbekin war lange in Griechenland und der Türkei aktiv und geht nun in sein zweites Jahr bei Maccabi. Dort überzeugte der Point Guard mit 12,9 Punkten in 29 Spielen © Getty Images

NIK STAUSKAS (Baskonia Vitoria-Gasteiz): Der Kanadische-litauische Shooting Guard wurde 2014 im NBA-Draft ausgewählt, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. Jetzt will er in Europa durchstarten © Getty Images

TIMOFEY MOZGOV (Khimki Moskau): 454 Spiele in der Regular Season stehen für den Russen in der NBA zu Buche. Dazu holte er mit den Cleveland Cavaliers 2015 die Meisterschaft. Nach insgesamt sechs NBA-Stationen will er jetzt mit Khimki die EuroLeague aufmischen © Getty Images

JONAS JEREBKO (Khimki Moskau): Der Schwede kam 2009 in die NBA und legte in seiner ersten Saison gleich 9,3 Punkten und sechs Rebounds pro Spiel auf. Als Belohnung wurde er in das NBA All Rookie Team berufen. Jetzt will auch er mit Khimki für Furore sorgen © Getty Images

ALEXEY SHVED (Khimki Moskau): Der Point Guard verbrachte insgesamt vier Jahre in der NBA. Seine beste Zeit hat er allerdings bei Khimki. Im vergangenen Jahr legte er in der EuroLeague MVP-verdächtige Zahlen auf. Über 23 Punkte erzielte er pro Spiel. Allerdings bremste ihn im Dezember ein Fingerbruch aus © Getty Images

KOSTAS SLOUKAS (Fenerbahce Istanbul): Der Grieche ist seit 2015 eine Stütze der Türken. Letztes Jahr kam er auf knapp 12 Punkte pro Spiel in der EuroLeague. Dazu kann er auf die Erfahrung von über 200 Spielen in Europas Königsklasse zurückblicken © Getty Images

JAN VESELY (Fenerbahce Istanbul): Verletzungsbedingt verpasste er die WM in China. Wie wichtig er für Tschechien hätte sein können, zeigt er seit Jahren im Verein. In fünf der vergangenen sechs Jahre legte er im Schnitt mehr als zehn Punkte in der EuroLeague auf. Dazu kommt er regelmäßig auf über 60 Prozent Trefferquote © Getty Images

ALI MUHAMMED (Fenerbahce Istanbul): Der Spielmacher wurde als Bobby Dixon in Chicago geboren und besitzt seit 2015 die türkische Staatsbürgerschaft. Im selben Jahr unterschrieb er für Fenerbahce. 2017 gewann er die Euroleague, viermal wurde er Meister © Getty Images

NANDO DE COLO (Fenerbahce Istanbul): Mit de Colo hat Fenerbahce einen Coup gelandet, er zählt zu den besten Guards in der Geschichte der EuroLeague. 2018/19 gewann er mit CSKA Moskau die EuroLeague. Er spielte mit durchschnittlich 14,7 Punkten, 3,4 Assists und 2,5 Rebounds pro Begegnung eine überragende Saison © Getty Images

NIHAD DJEDOVIC (Bayern München): Seit 2013 spielt der 29-Jährige bei den Bayern und wurde mit der Mannschaft drei Mal deutscher Meister und zweifacher Pokalsieger. Im Sommer 2019 verlängert er seinen Vertrag beim FCB um weitere vier Jahre. Der Mann mit dem Zopf ist DER Publikumsliebling und das Gesicht der Münchner © Getty Images

GREG MONROE (Bayern München): Im Sommer verpflichtete der FCB einen ehemaligen NBA-Star. Der Center kommt insgesamt auf mehr als 630 NBA-Einsätze. Sein letztes Team waren die Philadelphia 76ers. Vergangene Saison holte der 29-Jährige 13,2 Punkte und 8,3 Rebounds pro Spiel © Getty Images

SERGIO RODRIGUEZ (Ax Armani Exchange Mailand): Der Point Guard drückt der EuroLeague bereits seit einigen Jahren seinen Stempel auf. 2013 wurde er sogar ins All-Tournament Turnier gewählt. Als einer von nur sieben Spielern hat die Passmaschine bereits die Schallmauer von 1000 Assists in der EuroLeague geknackt © Getty Images

NIKOLA MIROTIC (FC Barcelona): Nach fünf Jahren in der NBA wechselte der Montenegriner diesen Sommer zurück nach Europa. Insgesamt 319 NBA Spiele absolvierte er für die Chicago Bulls, New Orleans Pelicans und die Milwaukee Bucks - eine Bilanz von 12,3 Punkten und knapp sechs Rebounds spricht für den 28-jährigen Forward © Getty Images

MALCOLM DELANEY (FC Barcelona): Noch ein ehemaliger NBA-Spieler bereichert seit September den spanischen Klub. Von 2016-2018 war Delaney bei den Atlanta Hawks und kommt auf 127 Einsätze, in denen der Guard im Schnitt 5,7 Punkte und 2,8 Assists auflegte. In Europa lief er bereits für die Bayern auf, mit denen er 2013/14 Meister wurde. Zusätzlich wurde er zum Finals MVP gewählt © Getty Images

CORY HIGGINS (FC Barcelona): Ein weiterer Neuzugang hat dieses Jahr die EuroLeague mit CSKA Moscow gewonnen. Es ist sein zweiter EL-Titel mit dem russischen Klub. Barca verpflichtet den Shooting Guard/ Small Forward bis 2022 © Getty Images

PEYTON SIVA (ALBA Berlin): Seit 2016 spielt der US-Amerikaner bei den Albatrossen und hat im Sommer seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Der Spielmacher kam in der BBL im Schnitt auf 11,9 Punkte und 6,2 Assists pro Spiel. Mit 7,9 Assists war er bester Passgeber im Eurocup © Getty Images

LUKE SIKMA (ALBA Berlin): Auch der aktuelle EuroCup-MVP verlängert bei ALBA - um vier Jahre. Der Flügelspieler wurde in der Vorsaison als wertvollster Spieler der BBL ausgezeichnet. Seit 2017 steht er bei den Berlinern unter Vertrag © Getty Images

SHANE LARKIN (Anadolu Efes Istanbul): Der US-Amerikaner hat bereits 256 NBA-Spiele auf dem Buckel. Seit 2018 lenkt er das Spiel in Istanbul - und das mehr als erfolgreich. Vergangenes Jahr kam er auf 3,1 Assists und 12,5 Punkte pro EL-Spiel © Getty Images

VASILIJE MICIC (Anadolu Efes Istanbul): noch ein bekanntes Gesicht aus alten Bayern-Zeiten. So richtig kam der Serbe aber erst in Belgrad ins Rollen. Nach seinem Wechsel nach Istanbul hat er 12,4 Punkte aufgelegt und überzeugt mit 58 Prozent Wurfquote - und knapp 40 Prozent von Downtown © Getty Images

WILL CLYBURN (ZSKA Moskau): Mit Moskau hat der US-Amerikaner dieses Jahr die EuroLeague gewonnen. Beim Finalsieg traf er vier Dreier und erzielte insgesamt 20 Punkte. Danach wurde er zum wertvollsten Spieler des Final-Four-Turniers gewählt. Von 2013 bis 2015 spielte er für Ulm © Getty Images