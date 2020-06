Marko Pesic vom FC Bayern Basketball über Fehler nach Final-Aus

"Es fehlte der Mannschaft eine gewisse Chemie – und ich meine nicht die Teamchemie untereinander, die stimmte –, eine stimmige Mischung von Individuen. Diesen Planungsfehler müssen wir uns selbst ankreiden", schrieb Pesic in einem offenen Brief an die Fans.

Die Bayern waren am vergangenen Freitag im Viertelfinale an den MHP Riesen Ludwigsburg gescheitert. Die ablaufende Saison sei, "da gibt es keine zwei Meinungen, in allen Wettbewerben nicht ansatzweise so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Sie ist ein Rückschlag", meinte der Sportchef und schrieb von einer "krachenden sportlichen Niederlage".