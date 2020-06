Doppelpass: Als Papp-Fan bei Sendung mit Hans-Joachim Watzke dabei sein

SPORT1 geht in die nächste Runde der großen Dopa(pp)-Aktion. Lassen Sie ein Papp-Konterfei von sich erstellen und seien Sie einer von nur 100 "Gästen" im Doppelpass! In Kooperation mit ligaportal.at bietet SPORT1 die 100 Plätze an. Und das Beste: Der komplette Erlös geht an einen guten Zweck!