Microsoft stellt Streaming-Plattform Mixer endgültig ein

Jetzt steht es fest: Am 22. Juli schließt Microsofts Mixer trotz Millionen-schweren Deals seine Pforten. Wie es für Ninja & Co. nun weiter geht? SPORT1 berichtet.

Damit hatte keiner gerechnet: Der Shutdown von Microsofts hauseigener Streaming-Plattform Mixer wurde überraschend angekündigt und soll schon am 22. Juli passieren. Viele Streamer stehen jetzt vor dem Scheideweg. Zurück zu Twitch? Oder doch neue Wege einschlagen? Vor nicht einmal einem Jahr nahm Mixer die größten Streamer der Konkurrenz Twitch unter Vertra g . Szenengrößen wie Ninja, Shroud oder DrDisresprect wechselten für millionenschwere Deals zum neuen Stern am Streaming-Himmel. Doch Mixer konnte sich nicht gegen Facebook, YouTube und Marktführer Twitch durchsetzen. Jetzt ist Schluss.

Niemand möchte zu Facebook Gaming

Laut Streamlabs hatte Mixer im ersten Quartal 2020 lediglich einen Marktanteil von 2%. Facebook stand mit 11% auch nicht viel besser da. YouTube erreicht mit 22% immerhin den doppelten Wert, aber Twitch ist im Streaming-Segment mit 65% Marktanteil eindeutig der Gewinner. Mixer wird von Microsoft an Facebook Gaming abgegeben und der Social-Media-Gigant würde auch am liebsten an den Partnerverträgen festhalten. Laut einem Insider versuchte Facebook die Streamer mit der Verdopplung ihrer Bezahlung zu halten.