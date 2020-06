Als Counter-Strike einen Ausflug auf die Xbox machte

Am 8. November im Jahre 2000 erschien ein Videospiel, das nicht nur die Welt der Gamer verändern, sondern auch beinah im Alleingang für Glanz und Glorie eines ganzen Sub-Genres sorgen sollte. An jenem Tag wurde die offizielle erste Version des Taktik-Shooters von Counter-Strike (1.0) veröffentlicht.

Das Spiel zeigte sich von Beginn an extrem beliebt und entwickelte sich zu einem wahren Hit in der Gaming-Szene. In diesem Jahr feiert es sein 20-jähriges Bestehen.