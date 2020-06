FC Schalke 04: So läuft die Fan-Demonstration gegen Tönnies & Co.

"Es ist Zeit aufzustehen! Daher schließen wir uns dem Protest an", schreibt der Supporters Club auf seiner Facebook-Seite.

Fan-Duo geht erneut vorneweg

Die Demo in die Wege geleitet haben Stefan Barta und Katharina Strohmeyer. Beides keine unbekannten Gesichter auf Schalke, organisierten sie schließlich vor sieben Jahren schon den erfolgreichen Protest gegen Viagogo. Mit der umstrittenen Ticketbörse war der Verein damals eine Kooperation eingegangen.

Barta und Strohmeyer schreiben: "Wir ärgern uns fast alle in den letzten Wochen, Monaten, ja Jahren zunehmend über unseren Verein. Natürlich auch oft über die Leistungen auf dem Platz, aber vor allem über das Geschehen neben dem Platz. Inzwischen hat sich eine Stimmung der Frustration, Resignation und Gleichgültigkeit unter vielen Anhängern breit gemacht. [...] Daher glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, noch einmal gemeinsam aufzustehen. In der Hoffnung, unseren geliebten Verein vor der Zerstörung durch inkompetente und machtbesessene Aufsichts- und Ehrenräte zu retten. Steht jetzt auf und setzt mit uns gemeinsam ein Zeichen."