DEL: Düsseldorfer EG vereinbart Gehaltsreduzierung

Profis, Trainer und Management des achtmaligen deutschen Eishockey-Meisters Düsseldorfer EG haben sich auf interne Gehaltsreduzierungen geeinigt und damit einen wichtigen Schritt in Richtung DEL-Lizenz gemacht.

Wie der Traditionsklub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, werde "rund ein Viertel der vertraglich vereinbarten Gehälter von einer garantierten in eine variable, an den Gesamtumsatz des Klubs gekoppelte Zahlung umgewandelt".