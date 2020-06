Borussia Dortmund: Mario Götze nie mehr in einem Pflichtspiel für den BVB

Mario Götze wird auch am 34. Spieltag nicht im Kader des BVB stehen. Somit steht fest, dass der 28-Jährige kein Pflichtspiel mehr für Dortmund absolvieren wird.

Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, wird der 28-Jährige am Samstag nicht im Kader für die Partie am 34. Bundesliga-Spieltag gegen die TSG Hoffenheim stehen.