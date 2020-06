Bundesliga: Werder Bremen bangt um Milot Rashica - Trainingsabbruch

Milot Rashica steckt mit Werder Bremen tief in der Krise © Getty Images

Werder Bremen bangt um den Einsatz von Milot Rashica beim Saisonfinale am Wochenende. Der 23 Jahre alte Kosovare musste das Training am Mittwoch vorzeitig beenden.

