Handball, HBL: Saison 2020/2021 startet im Oktober

Die Handball-Bundesliga startet in der ersten Oktoberwoche in ihre Saison 2020/21. Das gab das HBL-Präsidium am Mittwoch bekannt. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit den Klubs der ersten und zweiten Liga getroffen.