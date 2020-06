Hamburger SV: Uwe Seeler will keine Relegation des HSV gegen Werder Bremen

Klubidol Uwe Seeler (83) vom Hamburger SV würde dem ewigen Rivalen Werder Bremen in den noch möglichen Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die Bundesliga gerne aus dem Weg gehen.

"Ich würde den HSV in der Relegation lieber gegen Düsseldorf sehen. Gegen Werder möchte ich nicht spielen", sagte Seeler der Sport Bild: "Wir haben in der Vergangenheit einige schlimme Erinnerungen an das Nordderby. Allein die vier Partien in 19 Tagen 2009 gegen Bremen sind unvergessen."