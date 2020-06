NBA: Daniel Theis sieht Titelchancen für Boston Celtics

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis blickt zuversichtlich auf die Fortsetzung der NBA-Saison in Disney World in Orlando.

Theis: "Chancen ziemlich groß"

Nach der langen Coronapause von drei Monaten sei es natürlich schwierig, "in eine Blase zu gehen, wo man die Familie nicht mehr sieht", fügte Theis hinzu: "Aber das ist unser Job."

Die Liga will alle Beteiligten ab dem 7. Juli in Florida in Quarantäne schicken, ehe ab dem 31. Juli der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.