MLB plant mit Saisonstart Ende Juli - aber reduzierter Spielplan

Max Kepler ist seit Jahren Leistungsträger der Minnesota Twins in der MLB © Getty Images

Die Saison in der MLB soll im Juli starten.

Wie Commissioner Rob Manfred am Dienstag mitteilte, soll die Saison nach wochenlangen Diskussionen zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft MLBPA am 23. oder 24. Juli starten.

In der regulären Saison sollen 60 statt der ursprünglichen 162 Spiele absolviert werden. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten, sollen sich wie üblich zehn Teams für die Playoffs qualifizieren.

Spiele ohne Publikum

Im Gegensatz zur NBA, die ihre Saison im Juli in Disney World in Orlando unter strengen Hygieneauflagen fortsetzt, sollen die MLB-Teams in ihren heimischen Stadien ohne Publikum spielen.